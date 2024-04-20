بالصور- يارا السكري تستعرض جمالها بإطلالة عربية رائعة..و سعر حقيبة يدها سيفاجئكم

ميرنا وليد - بيروت - أبهرت الممثلة والفاشينيستا المصرية يارا السكري الجمهور بأناقتها، وظهرت بلوك رائع، إذ إرتدت عباءة مميزة مع قفطان ذات أكمام من الشبكو على و وضعت غطاء رأس غطت فيه معظم شعرها، وطبقت مكياجاً ناعماً أظهر جمال ملامح وجهها.
و حملت يارا في يدها حقيبة باللن الأبيض من دار أزياء DIOR وصل سعرها إلى 2747 دولار.
وكانت أطلت يارا السكري بمقطع فيديو من أمام أهرامات الجيزة شاركته عبر حسابها الخاص، وتألقت بلوك رائع خطفت من خلاله الأنظار، حيث كانت ترتدي فستاناً قصيراً باللون الأزرق، بكمين طويلين، وإنتعلت حذاءً عالٍ أسود من الجلد، وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها، وطبقت مكياجاً خفيفاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها، ووضعت على عينيها نظارة شمسية.
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