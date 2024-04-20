رانيا يوسف بفستان مكشوف على ريد كاربت مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

ياسر رشاد - القاهرة - حضرت الفنانة رانيا يوسف، على ريد كاربت مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في نسخته الثامنة، والتي انطلقت اليوم 20 وتستمر حتى 25 أبريل الجاري .

وظهرت رانيا يوسف على ريد كاربت مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ترتدي فستان من اللون الذهبي ومكشوف من منطقة الصدر .

رانيا يوسف

بدأ نجوم الفن من مختلف أنحاء الوطن العربي، يتوافدون على ريد كاربت مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة في نسخته الثامنة والتي انطلقت اليوم 20 ومقرر أن تستمر حتى 25 أبريل الجاري.

وشهدت ريد كاربت مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، حضور عدد من النجوم، أبرزهم: رانيا يوسف، أحمد وفيق، ريم البارودي، أحمد مجدي، أحمد فتحي، الإعلامية بوسي شلبي وآخرون .

قررت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تكريم النجمة هند صبري في إطار اختيار تونس ضيف شرف المهرجان.

ينظم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة قسما خاصا للأفلام التونسية القصيرة يضم 5 أفلام ، وهي: "شيطانة" إخراج آمال قلاتي، و"نضال قيقة" ، و"إخوان" إخراج مريم جبور، و"رنيم" إخراج ريم نخلي، و"مش معروف" إخراج هبة الذوادي.

كشفت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، عن اختيار تونس ضيفة شرف المهرجان في دورته الثامنة التي تعقد في الفترة من 20 إلى 25 أبريل، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للسينما والصورة في تونس، وتحت إشراف وزارة الشئون الثقافية التونسية.

تفاصيل مشاركة تونس في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن هذه المرة الأولى التي يتم فيها تسمية دولة ضيفة شرف في مهرجان أسوان، وذلك تقديرا للنجاحات الكبيرة التي حققتها السينما التونسية في الفترة الأخيرة، وخاصة فيما يتعلق بالأفلام التي تناقش قضايا المرأة، فضلا عن بروز أسماء عديدة ومهمة لمبدعات تونسيات نجحن في عرض أفلامهن في العديد من المهرجانات الكبرى وتوجن بجوائز مهمة.

وأكدت إدارة مهرجان أسوان، أنه في إطار اختيار تونس كضيفة شرف سيتم تكريم المونتيرة الكبيرة كاهنة عطية، فضلا عن اختيارها رئيسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، وهي صاحبة مشوار طويل في السينما التونسية والأفريقية، حيث تخرجت من المعهد العالي للدراسات السينمائية في باريس (IDHEC) عام 1968، وتعاونت خلال مسيرتها السينمائية مع العديد من المخرجين المرموقين من منطقة المغرب العربي، مثل نوري بوزيد، وسلمى بكار، ورضا الباهي، وناصر خمير، وفريدة بنليزيد، ومصطفى الدرقاوي، وحسن بنجلون، وفاروق بلوفة، عملت أيضا مع صناع أفلام من دول أفريقية مختلفة مثل عثمان سيمبين، وشيخ عمر سيسوكو، وهنري دوبارك، بالإضافة إلى مخرجين من دول عربية مثل محمد ملص.

وضمن الاحتفاء بالسينما التونسية كضيفة شرف، سيتم عرض فيلم "بنات ألفة" في افتتاح الدورة الثامنة، إلى جانب مشاركته في مسابقة الأفلام الطويلة، والفيلم سبق عرضه في المسابقة الرسمية لمهرجان كان، وترشح لجائزة الأوسكار، وهو من بطولة هند صبري وإخراج كوثر بن هنية، كما سيعرض أيضا في مسابقة الأفلام الطويلة، فيلم "كواليس" بطولة عفاف بن محمود وصالح بكري، وإخراج عفاف بن محمود وخليل بنكيران، وسبق عرض الفيلم في الدورة الماضية لمهرجان فينسيا.

وسينظم مهرجان أسوان ندوة خاصة عن سينما المرأة في تونس، بمشاركة ناقدات وأكاديميات ومخرجات تونسيات، إضافة إلى برنامج خاص للأفلام التونسية القصيرة، يضم مجموعة من أحدث ما أنتجته السينما التونسية، فضلا عن مشاركة المخرجة مرفت كمون في لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة.