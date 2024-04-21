عصام زكريا مديرا فنيا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.. في سطور اعرف مسيرته الفنية الناجحة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت إدارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي برئاسة الفنان الكبير حسين فهمي، عن تنصيب الناقد الفني عصام زكريا مديرًا للدورة ال ٤٥ المقبلة من المهرجان، المقرر انعقادها في نوفمبر 2024.

ويعد الناقد الفني عصام زكريا، أحد أهم النقاد المصريين وله باع كبير في مجال النقد الأدبي والسينمائي، كما انه استطاع ان يحافظ على نجاح مهرجان الإسماعيلية الدولي الذي يترأسه منذ عام 2017، وحقق خلال هذه السنوات نجاحا كبيرا على المستوى الدولي والعربي.

ويحتفظ عصام زكريا بمسيرة نجاحات كبيرة حيث انه تم تعيينه عضوا في لجان تحكيم العديد من المهرجان السينمائية المحلية والدولية، بينما شارك في العديد من الندوات الثقافية والبرامج السينمائية الخاصة، بالإضافة إلى عمله في مواقع مختلفة بمعظم مهرجانات السينما التي تقام في مصر، وتولى رئاسة تحرير مجلة «نظرة» المتخصصة في السينما المستقلة، فضلا عن انه عمل مدرسًا بقسم السينما في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومحاضرًا بمدرسة «سمات» للسينما، بالإضافة إلى ورشة السينما الملحقة باستوديو عماد الدين وأكاديمية رأفت الميهي.



يذكر أن الدورة الــ ٤٥ لمهرجان القاهرة السينمائي كان قد تم تأجيلها بالعام الماضي تضامنا مع أحداث غزة، وأعقب ذلك استقالة مدير المهرجان حينها أمير رمسيس.

والناقد الفني عصام زكريا من مواليد القاهرة، صحفي وناقد سينمائي ومترجم وباحث، مهتم بشئون الثقافة عمومًا، باعتبارها عصب الحياة وله العديد من الكتب عن السينما المصرية والأجنبية، كما ترجم من الإنجليزية والألمانية كثيرًا من المقالات والأعمال الأدبية.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظامًا، وينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والإفريقية المسجل ضمن الفئة A بالاتحاد الدولي للمنتجين في براسليس بفرنسا FIAPF، ومن المقرر أن تتم الدورة الـ45 من المهرجان في شهر نوفمبر المقبل 2024، بعد إلغاء الدورة الماضية نتيجة الأحداث الفلسطينية التي مرت على الأهالي في غزة وفلسطين.