منة شلبي تحتفل مع نجوم فيلم “الهوى سلطان” بانتهاء التصوير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفلت الفنانة منة شلبي مع فريق عمل فيلم “الهوى سلطان” بالانتهاء من تصويره، استعدادًا لعرضه بدور العرض السينمائية في موسم الصيف.

ونشرت الشركة المنتجة للفيلم على صفحتها الخاصة بـ”إنستغرام” مجموعة صور من الاحتفال ظهر فيها أبطال الفيلم منة شلبي وأحمد داود وأحمد خالد صالح وجيهان الشماشرجي، بالإضافة إلى فريق العمل من التصوير والديكور والمونتاج.

فيلم “الهوى سلطان” من بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، ومن تأليف وإخراج هبة يسري، وإنتاج أحمد فهمي وهاني نجيب.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي.

ويعد فيلم “الهوى سلطان” هو العمل السينمائي الثاني الذي يجمع أحمد داود ومنة شلبي بعد تعاونهما في فيلم “الماء والخضرة والوجه الحسن”.

من ناحية أخرى قاربت منة شلبي من الانتهاء من تصوير فيلم “فرقة الموت” الذي يقوم ببطولته النجم أحمد عز، منة شلبي وآسر ياسين، عصام عمر وتأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء.

وينتمي الفيلم لنوعية أفلام الحركة والإثارة وتدور أحداثه حول ضابط يتم اختياره ليقوم بتكوين فرقه للقضاء على سطوة خُط الصعيد في مواجهة مباشرة معه.