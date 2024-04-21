شاهد مشادة بين بلوغر ومذيعة تونسية تنتهي بالطرد على الهواء مباشرة

خلال برنامج “O،star” على راديو “الديوان إف إم” التونسي، شهدت الحلقة مشادة كلامية بين المذيعة أميمة العياري والبلوغر مريم الدباغ، أدت إلى طرد الدباغ من البرنامج على الهواء مباشرة.

اتهمت الدباغ المذيعة “باستبلاهها” خلال الحوار، معترضة على نوعية الأسئلة المطروحة عليها.

وردت المذيعة على الدباغ بغضب، مؤكدة أنها لا تحتاج إلى دروس من الدباغ في كيفية تقديم الحوار.

وتطور الأمر إلى مشادة كلامية بين الطرفين، أدت إلى قطع المذيعة للحوار وطرد الدباغ من البرنامج.

واعتذرت المذيعة من المستمعين عن “التشنج المجاني” للدباغ، ووصفت سلوكها بـ “المستهجن” و “الرامي لتحقيق الفرقعة الإعلامية”.

وتفاعل المتابعون مع الحادثة، منتقدين أسلوب الدباغ وطريقة حوارها مع المذيعة.

وهاجم الجمهور تصرف الدباغ، معتبرين أن أسئلة المذيعة منطقية، بينما أرادت الدباغ “إثارة الجدل وخطف الأنظار بطريقة غير مناسبة”.

وانتقدت الدباغ المذيعة في مقطع مصور لاحق، مؤكدة أنها “تعلم الدروس في كل شيء”.

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