28 صورة نادرة للفنان الكبير صلاح السعدني في مراحل مختلفة من حياته



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

رحل عن عالمنا الفنان الكبير صلاح السعدني الجمعة 19 أبريل 2024 عن عمر يناهز 81 عاما وسط حالة حزن خيمت على الملايين من محبيه في الوطن العربي.

وتميز الفنان صلاح السعدني بنجومية كبيرة، وقدم على مدار مشواره الفني الطويل عددا كبيرا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية، من أشهر مسلسلاته: أرابيسك، حلم الجنوبي، ليالي الحلمية، رجل في زمن العولمة، الناس في كفر عسكر، الأصدقاء، وجع البعاد، الزوجة أول من يعلم.

ويقام العزاءفي الفنان الكبير اليوم الأحد في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وإليكم 28 صورة نادرة من فترات مختلفة في حياة الراحل صلاح السعدني.