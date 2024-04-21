"نادي الزمالك أهو".. مصطفى أبو سريع يحتفل بفوز الزمالك على الأهلي بطريقة "العتاولة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل فريق عمل مسلسل "العتاولة" ضيوفا على برنامج "الحكاية" تقديم الإعلامي عمرو أديب ويعرض على قناة "Mbc مصر"، وهم الفنان أحمد السقا، الفنان باسم سمرة، الفنانة زينة، الفنان مصطفى أبو سريع والمخرج أحمد خالد موسى.

وتحدث "عمرو أديب" عن النجاح الكبير الذي حققه المسلسل طوال عرضه بموسم دراما رمضان الماضي، وكشف فريق عمل المسلسل عن العديد من الكواليس والتفاصيل لأول مرة خلال البرنامج.

وطلب الإعلامي عمرو أديب من الفنان مصطفى أبو سريع الاحتفال بفوز نادي الزمالك على النادي الأهلي مؤخرًا ضمن مباريات الدوري المصري الممتاز على طريقة شخصية "عاطف" التي جسدها ضمن أحداث المسلسل، ليرد أبو سريع: "نادي الزمالك أهو"، ليقوم بعدها "أديب" بإعطاءه مبلغ مالي نظير احتفاله بنادي الزمالك، ورد عليه أبو سريع مرة أخري: "بس الأهلي بيدفع أكتر وممكن اتجه زي ما عمل إمام عاشور" وسط ضحكات فريق عمل المسلسل.

اقرأ أيضا:

طارق الشناوي يكشف سبب عدم مشاركة صلاح السعدني بـ"مدرسة المشاغبين"

أول تعليق من آمال ماهر بعد حفلها في التجمع الخامس (صور)