تكريم هند صبري وغادة عادل.. 29 صورة من كواليس حفل افتتاح مهرجان أسوان للمرأة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

تصوير محمود عبد الناصر:

شهد حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته الثامنة هذا العام العديد من التكريمات والجوائز التي حصدها أبرز النجوم وصناع السينما والذي أقيمت فعالياته مساء السبت في محافظة أسوان بحضور نخبة من ألمع النجوم.

وكرمت إدارة مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة الفنانة غادة عادل، الفنانة هند صبري، الدكتورة منى الصبان، المخرجة هالة خليل، النجمة الفنلندية ألما بويستي، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وقامت إدارة المهرجان بتسليم الجوائز على مسرح حفل الافتتاح وسط سعادة غامرة من النجمات المكرمات والتقاط عدد من الصور التذكارية.

وحضر حفل افتتاح مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة العديد من نجوم الفن والإعلام سواء من مصر أو من مختلف أنحاء الوطن العربي وهم الفنانة رانيا يوسف، الفنانة هند صبري، الراقصة جوهرة، الفنانة ريم البارودي، الفنانة سوزان نجم الدين، الفنان أحمد وفيق، الفنان صبري فواز، الفنان أحمد مجدي، الفنان أحمد فتحي وحرصوا على التقاط عدد من الصور التذكارية.

يذكر أن مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة اختار تونس لتكون ضيفة شرف هذه الدورة، حيث تم إهداء تكريم خاص للسينما التونسية من حفل الافتتاح، أعقبه عرض الفيلم التونسي "بنات ألفة" للمخرجة كوثر بن هنية، فضلًا عن عرض فيلم "كواليس" للمخرجة عفاف بن محمود في مسابقة الأفلام الطويلة.

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