بعد 3 أعوام من "مصباح علاء الدين".. أحمد المالكي يكشف سر لقاء جمعه بـ محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف الشاعر أحمد المالكي، استعداده للتعاون مع النجم محمد رمضان، بعد 3 أعوام، من تقديم أغنية "مصباح علاء الدين".

الشاعر أحمد المالكي، نشر عبر صفحته في موقع فيسبوك، صورة تجمعه مع النجم محمد رمضان، وكتب "راجعين بعد مصباح علاء الدين".

يذكر أن أغنية "مصباح علاء الدين"، من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع جلال الحمداوي.

وحقق كليب الأغنية 75 مليون مشاهدة، عبر قناة النجم محمد رمضان، على موقع الفيديوهات يوتيوب.

الشاعر أحمد المالكي، تعاون مؤخرا مع المطرب صابر الرباعي، في أغنية "سألت عليكي"، من ألحان رامي جمال، وتوزيع كريم عبدالوهاب.