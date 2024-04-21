شاهد ليان الشهري تنشر فيديو عفوي لتكذيب اتهامات الفلاتر

نشرت الفنانة ليان الشهري مقطع فيديو عفوي على حسابها على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، ردًا على اتهامات البعض لها باستخدام الفلاتر لتحسين مظهرها.

وظهرت الشهري في الفيديو وهي تتحدث وتتحرك بشكل طبيعي، دون استخدام أي أدوات تجميل أو تأثيرات خاصة.

وعلقت الشهري على المقطع قائلة: “لقيت ها الفيديو لي في نفس اليوم حق الصورة، ردًا على أي أحد بيقول فلتر”.

يُذكر أن الشهري اشتهرت من خلال تمثيلها وبطولتها في فيلم “شيهانة”، الذي تدور أحداثه حول فتاة سورية، وجدت نفسها في داعش، لتحاول جاهدة الحفاظ على نفسها النقية.

وتحرص الشهري على التواصل مع جمهورها بشكل مستمر، من خلال نشر صورها ومقاطع الفيديو الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتلقى الشهري إعجاب متابعيها على الفيديو، الذين أشادوا بعفويتها وجمالها الطبيعي.

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