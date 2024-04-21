سفير الاتحاد الأوروبي في مصر: فوجئت بتكريمي من مهرجان أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تصوير- محمود عبدالناصر

قال السفير كريستيان برجر في ندوة افتتاح منتدى نوت ضمن فعاليات اليوم الأول بمهرجان أسوان السينمائي الدولي لأفلام المرأة، إنه فوجئ بتكريمه في حفل افتتاح المهرجان

وأكد برجر أن الجائزة والتكريم موجهاً للاتحاد الأوروبي كله لدعمه قضايا المرأة

وأشار إلى أن المهرجان ليس للسينما فقط فهناك مناقشة لقضايا عديدة تخص المرأة.

وكشف السفير عن اهتمامه بالشرق الأوسط قبل 50 عاما منذ أول رحلة مع أسرته إلى مصر، فخلال شبابه خدم مع بعثة الأمم المتحدة في مرتفعات الجولان وفي القدس، وتطور اهتمامه بالشرق الأوسط بعد انضمام بلاده النمسا للاتحاد الأوربي.