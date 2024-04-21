فن ومشاهير

أشرف زكي يكشف لـ"الخليج 365" تفاصيل منع التغطية الإعلامية في عزاء صلاح السعدني

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

كشف د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن قرار جديد بشأن عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني.

د. أشرف زكي، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "تم الاستقرار، على اقتصار حضور العزاء على المعزيين فقط، من الأسرة والزملاء والزميلات بالوسط الفني، دون تغطية صحفية، أو إعلامية".

وتابع "القرار تم بناءً على رغبة مجلس النقابة، وتم الاتفاق عليه مع أسرة الفنان الراحل".

نقابة المهن التمثيلية، كانت قد أعلنت إقامة عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، مساء اليوم الأحد، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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