أيتن عامر برفقة حمدي بدر وحماقي في أحدث ظهور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة أيتن عامر أحدث صورا لها، وظهرت برفقة المنتج حمدي بدر، والمطرب محمد حماقي.

ونشرت أيتن الصور عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة، وشعر كيرلي.

وانهالت عليها تعليقات من المتابعين، وجاءت كالتالي: "إيه القمر ده، جمالو يا ناس، أناقة وجمال، والنبي قمر، ربي يحفظك".

وشاركت أيتن عامر في مسلسل "زوجة واحدة لا تكفي" وعرض في رمضان ٢٠٢٤، بطولة هدى حسين، ماجد المصري، نور الغندور، أيتن عامر، فاطمة الصفي، تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج علي العلي.

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