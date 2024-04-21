تكريم الراحل أشرف عبد الغفور في المركز القومي للمسرح والموسيقى

ياسر رشاد - القاهرة - يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، تكريم وتأبين اسم الفنان الراحل أشرف عبد الغفور، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى، وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي المخرج خالد جلال.

موعد حفل تكريم وتأبين الكبير أشرف عبد الغفور

ومن المقرر أن يحضر حفل تكريم الفنان أشرف عبد الغفور الذى يقام في السابعة مساء الأربعاء المقبل 24 أبريل، بالمسرح القومي عدد من رمزو ونجوم الفن المصري، بجانب عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح، يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل أشرف عبد الغفور.



كان الراحل أشرف عبد الغفور نشيط فنيًا لأخر لحظات عمره، حيث ظهر للمرة الأخيرة أما الأضواء برفقة ابنته ريهام عبد الغفور في مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية الذي أقيم في مدينة العلمين.

رحل أشرف عبدالغفور عن عمر ناهز 81 عامًا، ولا تزال زوجته التي كانت برفقته في الحادث في حالة صحية حرجة.

ولد أشرف عبدالغفور عام 1942 في مدينة المحلة الكبرى، وتخرج في المعهد العالي للسينما عام 1963، وشغل من قبل منصب نقيب المهن التمثيلية من 2011 إلى 2015.

اشتهر الفنان أشرف عبد الغفور بأدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية، ومنها أدواره في مسلسلي محمد رسول الله، و«الإمام مالك»، وتجسيده لشخصية سعد بن جبير في مسلسل عظماء في التاريخ ، وشخصية الخليفة العباسي موسى الهاديفي مسلسل هارون الرشيد. ودور سلطان العلماءالعز بن عبد السلام في مسلسل أئمة الهادي، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج أسماء الله الحسنى

شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية أبزرها مسلسلات، "حسابي مع الأيام" و"زهرة الجبل" و"جبل الحلال" و"دعاء الماضي" و"القاهرة والناس" و"فارس بلا جواد" و"حضرة المتهم أبي" و"يتربى في عزو" وغيرهم، كما قدم مجموعة متميزة من الأفلام التي ما زالت عالقة في أذهان الجمهور ومنها، "الشيطان" و"رجال في المصيدة" و"صوت الحب" و"الشوارع الخلفية" و"ولا شىء يهم" والكثير من الأعمال السينمائية.