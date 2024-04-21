"إن شاء الله ولد" أفضل فيلم روائي طويل بمهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة

ياسر رشاد - القاهرة - تتوالى النجاحات التي يحققها الفيلم الأردني “إن شاء الله” ولد للمخرج أمجد الرشيد، ويرتفع رصيد جوائزه إلى 14 جائزة دولية، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل فيلم روائي طويل في مهرجان بيروت الدولي لسينما المرأة.

وسبق وحقق الفيلم علامة فارقة في تاريخ السينما الأردنية إذ فاز بجائزتين في مهرجان كان السينمائي وهما جائزة جان فاونديشن وجائزة ريل دور للفيلم الروائي الطويل أثناء مشاركته في قسم أسبوع النقاد.

إن شاءالله ولد يحكي قصة نوال التي يتوفى زوجها فجأة ليتحتم عليها أن تنقذ ابنتها ومنزلها من مجتمع تنقلب فيه الموازين إن كان لديها طفل ذكر وليس أنثى.

الفيلم من إخراج أمجد الرشيد يشاركه التأليف دلفين أوغت ورولا ناصر، وبطولة منى حوا وهيثم عمري ويمنى مروان وسلوى نقارة ومحمد جيزاوي وإسلام العوضي وسيلينا ربابعة وإنتاج The Imaginarium films (رولا ناصر وأسيل أبو عياش) بمشاركة بيت الشوارب (يوسف عبد النبي) وجورج فيلمز (نيكولا لوبرتر ورافايل آلكساندر) والمنتجين المشاركين علاء كركوتي وماهر دياب وشاهيناز العقاد

الانطلاقة الأولى لفيلم إنشالله ولد

شهد الفيلم انطلاقته الأولى في فرنسا حيث حظي بعرضه العالمي الأول بمهرجان كان السينمائي الدولي حيث فاز بجائزتين من المهرجان الأعرق في أول مشاركة لفيلم أردني بالمهرجان، كما مثّل الأردن في ترشيحات الأوسكار لأفضل فيلم دولي. شارك إن شاءالله ولد في عدة مهرجانات دولية من بينها مهرجان كارلوفي فاري السينمائي في التشيك ومهرجان ملبورن السينمائي الدولي، ومهرجان لندن السينمائي، ومهرجان سيدني السينمائي، ومهرجان تورونتو السينمائي الدولي. وحصل على العديد من الجوائز، منها جائزة أفضل عمل أول ضمن مسابقة السينما الأسيوية بمهرجان بنغالورو السينمائي الدولي بالهند، جائزة أفضل أداء من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، بالإضافة إلى جائزة أفضل ممثلة من مهرجان شاشة آسيا والمحيط الهادي، وجائزة أفضل سيناريو لفيلم روائي طويل في مهرجان ميستك السينمائي في الولايات المتحدة الأمريكية، وجائزة أفضل ممثلة في مهرجان روتردام للفيلم العربي إلى جانب فوز الفيلم بجائزة لجنة التحكيم الخاصة.

ويضم الفيلم أيضًا فريق عمل من أهم العاملين في الصناعة عربيًا وعالميًا وهم مدير تصوير كانيمى أونوياما (الفيلم الأوسكاري Everything Everywhere All at Once)، وفرح جدعان التي قامت بمكياج الفيلم إلى جانب مشاركتها البارزة في فيلم Dune، ومصممة الملابس العالمية زينة صوفان التي شاركت في عدة أفلام عالمية أحدثها John Wick: Chapter 4 ومهندس الصوت نور الحلواني من أبرز أعماله فيلم الحارة وشارك في فريق عمل الصوت في فيلم Dégradé، والمونتير أحمد حافظ (مسلسل Moon knight) وثنائي الموسيقى أندرو لانكستر وجيري لين الذي قدم موسيقى الفيلم المرشح للأوسكار ذيب.