بعدما شتمت مسؤولين عراقيين.. أول إجراء من العراق ضد شمس الكويتية

أعلنت نقابة الفنانين العراقيين عن قرارها بمنع المغنية الكويتية شمس الأسلمي، المعروفة باسم “شمس الكويتية”، من مزاولة عملها الفني داخل العراق لمدة عام كامل.

ويعود قرار المنع إلى تصريحات مسيئة أدلت بها شمس الكويتية في مقطع فيديو نشرته على مواقع التواصل الاجتماعي، هاجمت فيها بعض السياسيين العراقيين.

وجاء في بيان صادر عن النقابة: “نظراً لما صدر عن المدعوة شمس بندر نايف الأسلمي (شمس الكويتية) من ألفاظ نابية وتهجم على سياسيي البلد وإعلامه، عبر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يدل على تدني مستوى وعيها وانعدام احترامها للآخرين، عاكسةً بذلك صورة سيئة لأخلاقيات الفنان بوصفه سفيراً لبلده”.

وأضاف البيان: “نتيجة لهذا التصرف، تعلن نقابة الفنانين العراقيين منعها من مزاولة أي نشاط فني داخل العراق لمدة عام كامل، اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار، مع التواصل مع السلطات الأمنية المختصة لإصدار قرار بمنعها من دخول الأراضي العراقية.

وأوضح البيان أنه “في حال تكرار الإساءة، سيتم اللجوء إلى المحاكم المختصة”.

وكانت شمس الكويتية قد أثارت جدلاً واسعاً في العراق، بعد نشرها مقطع فيديو هاجمت فيه بعض السياسيين العراقيين، وذلك بعد ربط اسمها بالزواج من أحد المسؤولين العراقيين.