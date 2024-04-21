بأمر من المهن التمثيلية.. منع التغطية الإعلامية لعزاء صلاح السعدني

ياسر رشاد - القاهرة - أصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانًا رسميًا بشأن عزاء الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني، مع وضع أسس وقواعد تحت آليات حضور مراسم الدفن أو الجنازات بين النقابة والصحفيين والمراسلين .

وجاء في بيان المهن التمثيلية الآتي:" تتقدم نقابة المهن التمثيلية بخالص الاحترام والتقدير لجموع الصحفيين ومراسلين القنوات التلفزيونية كافة " .

وأضاف البيان:" تعتذر النقابة للسادة الصحفيين والمراسلين وتناشدهم التفضل باحترام رغبة أسرة الفنان الراحل صلاح السعدني، بعدم حضور الصحافة والاعلام والمراسلين لعزاء الراحل حيث أن العزاء قاصر على العائلة والزملاء فقط ".

وتابع بيان المهن التمثيلية:" لذلك تناشد نقابة المهن التمثيلية السادة الأفاضل الصحفيين ومراسلين القنوات التلفزيونية عدم الحضور احترامًا وتقديرًا لحالة الحزن والفراق ورغبة أسرة الفنان ".

واختتم البيان:" قد أعلن الأستاذ الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية بأنه سيتم الاتفاق على وضع أسس وقواعد تحت آليات حضور مراسم الدفن أو الجنازات بين نقابة المهن التمثيلية والصحفيين والمراسلين حتى لا تسيء القلة لهذه المهنة العظيمة، خالص اعتذارنا وتقديرنا لكل الصحفيين والمراسلين ولا اراكم الله مكروهًا في عزيز لديكم ".

المهن التمثيلية

عزاء الراحل صلاح السعدني

يستقبل الفنان أحمد السعدني، عزاء والده الفنان القدير صلاح السعدني، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، وذلك بعد صلاة المغرب اليوم الأحد

وفاة صلاح السعدني

فارق صلاح السعدني عالمنا بعد صراع طويل مع مرض الزهايمر بالاضافة إلى مرض الشيخوخة المرافقة.

المهن التمثيلية تنعي الفنان صلاح السعدني

نعت نقابة المهن التمثيلية، ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني.



وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، ومجلس الإدارة بخالص التعازي لأسرة الراحل، داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون.

الفنان صلاح السعدني

ولد صلاح السعدني بمحافظة المنوفية وتحديدا في 23 أكتوبر من عام 1943 وهو خريج كلية الزراعة بعد حصوله على البكالوريوس.



يعتبر صلاح السعدني من عائلة فنية كبيرة فهو شقيق الكاتب الكبير محمود السعدني ودخل المجال الفني بصحبة زميل الدراسة الزعيم عادل إمام ومثلا سويا على مسرح كلية الزراعة.



شارك "السعدني" في العديد من الأعمال أبرزها مسلسل ليالي الحلمية، أرابيسك، رجل من زمن العولمة، الباطنية.

يذكر أن الراحل الفنان صلاح السعدني تمتع بموهبة كبيرة وقدرة على تقمص شخصيات التي تحمل تركيبة نفسية مختلفة، وخاصة في التليفزيون ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم" ، "وقال البحر " ، "يوميات جاب الله" ، "في قافلة الزمان"، "يوميات نائب في الأرياف "، "ينابيع النهر"، "هذا الرجل "، "قصر الشوق" .

قدم السعدني أيضاً مسلسلات "حلم الجنوبي "، "سنوات الشقاء والحب " ، "أهل الدنيا " ، "شعاع من الأمل" ، "الناس في كفر عسكر" ، "للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني " ، "نقطة نظام "، "الباطنية" ، "بيت الباشا "، "الإخوة الأعداء "، "القاصرات".