رابونزل العرب.. حورية فرغلي تحتفل وسط الجمهور بالصور التذكارية

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت النجمة حورية فرغلي عن سعادتها الكبيرة بعد وقوفها على المسرح للمرة الأولى، بتقديم مسرحية "رابونزل بالمصري"، على خشبة مسرح الهوسابير، يومي 19 و20 أبريل.

ونشرت حورية فرغلي فيديو لها مع الجمهور، وظهرت خلاله مع الأطفال شريحة كبيرة من الجمهور، بعدما التفوا حولها من أجل الحصول على صور تذكارية، وعلقت عليها قائلة: "أنا في قمة السعادة"، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

من ناحية أخري، أعلنت الفنانة حورية فرغلي منذ فترة عن تجسيدها للنسخة العربية من أميرة ديزني الشهيرة رابونزل، من فيلم Tangled، في المسرحية.

وكشفت حورية فرغلي عن البوستر الرسمي لـ "رابونزل بالمصري" عن شخصية لبنى ونس في زي "جوثيل" الشهير التي تجسد دور والدتها، بالإضافة إلى أحمد جمال في دور فلين رايدر.

وقد ظهرت شخصية رابونزل لأول مرة في فيلم Tangled الأمريكي الصادر عام 2010، ويدور حول الأميرة التي خطفت من قبل امرأة عجوز حبستها بداخل برج لكي تستغل شعرها الطويل الذي لديه قدرة خارقة على إعطاء النساء جمال دائم، وعندما يستخدم أحد الأمراء برجها كمخبأ، تطلب منه المساعدة للتحرر من السجن.

حورية فرغلي

تفاصيل مسرحية رابونزل بالعربي

وفي نفس السياق، أعلنت الفنانة حورية فرغلي منذ فترة عن تجسيدها للنسخة العربية من أميرة ديزني الشهيرة "رابونزل"، من فيلم Tangled، في المسرحية.

وكشف حورية فرغلي، عن البوستر الرسمي لـ "رابونزل بالمصري" عن شخصية لبنى ونس في زي "جوثيل" الشهير التي تجسد دور والدتها، بالإضافة إلى أحمد جمال في دور فلين رايدر.

شخصية رابونزل الحقيقية

وقد ظهرت شخصية رابونزل لأول مرة في فيلم Tangled الأمريكي الصادر عام 2010، ويدور حول الأميرة التي خطفت من قبل امرأة عجوز حبستها بداخل برج لكي تستغل شعرها الطويل الذي لديه قدرة خارقة على إعطاء النساء جمال دائم، وعندما يستخدم أحد الأمراء برجها كمخبأ، تطلب منه المساعدة للتحرر من السجن.

مسرحية رابونزل بالمصري

آخر أعمال حورية فرغلي

كان آخر أعمال الفنانة حورية فرغلي مسلسل "أيام"، الذي عرض في عام 2021، وشارك في بطولته عدد من النجوم، ومنهم: أحمد صفوت، رياض الخولي، سلوى الخطاب، شيري عادل، لقاء سويدان، إلى جانب عدد كبير من النجوم، ومن تأليف سماح الحريري، وإخراج محمد أسامة.