رامي رضوان يشيد بفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نوران أسامة:

أشاد الإعلامي رامي رضوان بفيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة" بطولة هشام ماجد وهنا الزاهد.

ونشر رامي، الملصق الدعائي الخاص بالفيلم على حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، وعلق: "هو فعلًا كله لذاذة، ألف مبروك يا حلوين الفيلم حلو أوي"، لترد علية الفنانة هنا الزاهد: "يا رامي مبسوطة أوي إنه عجبك أنت ودنيا".

يُذكر أن فيلم "فاصل من اللحظات اللذيذة"، إخراج أحمد الجندي وتأليف جورج عزمي وشريف نجيب، وبطولة هنا الزاهد، هشام ماجد، والطفل جان رامز، بيومي فؤاد، محمد ثروت.

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