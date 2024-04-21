جيلان علاء تنشر صورة برفقة كلب على "انستجرام"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سهيلة أسامة:

شاركت الفنانة جيلان علاء متابعيها ومحبيها، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أحدث ظهور لها.

ونشرت جيلان الصورة عبر حسابها بموقع "انستجرام"، وظهرت برفقة كلب وعلقت: "وأنا وأنا مش خايفة من دوك".

يذكر أن جيلان علاء شاركت في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "فراولة" وهو من تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج محمد علي وخاض بطولته نيللي كريم، شيماء سيف، صدقي صخر، أحمد فهيم، علا رشدي، حجاج عبدالعظيم، دنيا سامي.

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