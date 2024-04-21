أحمد السقا يتصدر بوستر جديد لفيلم "السرب".. صورة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

طرحت شركة سينرجى فيلمز بوستر جديد وتشويقي لفيلم السرب، والذي كشف فيه عن شخصية الفنان أحمد السقا .

ونشرت الشركة المنتجة بوستر فيلم "السرب"، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وعلقت: "انتظروا شخصية علي المصري في فيلم السرب يوم 1 مايو بجميع دور العرض في مصر".

فيلم "السرب" بطولة أحمد السقا، شريف منير، آسر ياسين، نيللي كريم، صبا مبارك، كريم فهمي، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، محمود عبد المغني، دياب، عمرو عبد الجليل، مصطفى فهمي، أمير صلاح الدين، ومن تأليف عمر عبد الحليم، وإخراج أحمد نادر جلال.

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