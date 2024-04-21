اجتماع مشترك بين نقابة الصحفيين ونقابة المهن التمثيلية الأربعاء المقبل لوضع ضوابط تغطية الجنازات

محمد اسماعيل - القاهرة - تواصلت نقابة الصحفيين مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وذلك لعقد اجتماع عاجل يوم الأربعاء القادم في مقر نقابة الصحفيين، وبحضور أعضاء مجلسي النقابتين، والمكتب التنفيذي لشعبة المصورين الصحفيين لبحث القواعد والآليات اللازمة لتنظيم التغطية الصحفية.

وتدعو نقابة الصحفيين، الصحفيين إلى وقف تغطية الجنازات والعزاءات، وذلك لحين وضع ضوابط ممارسة التغطية والمتابعة لأي حدث من هذا النوع، لتحمي حرمة الحياة الشخصية للمواطنين، وتحفظ كرامة وهيبة الصحفيين.

وتؤكد النقابة في بيانها على احترامها لمشاعر أسر وأصدقاء المتوفين من كل الفئات، وتشدد أيضا على أن تغطية الجنازات والعزاءات عمل صحفي يوثق حدث يهم الجمهور ويؤرشف لحظات قد تكون لها أهميتها مستقبلا.