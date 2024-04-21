شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأوروبى فى مصر: المرأة الفلسطينية قوية وصمودها يخوف أي حد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السفير كريستيان برجر رئيس الاتحاد الأوروبى فى مصر خلال فعاليات منتدى نوت بالدورة الثامنة من مهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة عن المرأة الفلسطينية وصمودها على مدار سنوات طويلة.

وقال خلال ندوته بالمرجان: "السيدات الفلسطينيات هم من كانوا يحملوا عبء المشاكل السياسية، شالو أطفالهم من بيوتهم وراعوهم وعاشوا في المخيمات، وكانوا نشطاء في الحياة السياسية، على مر السنوات، ودائما كانوا يعانوا ولكن مستمرين وبيعدوا الأوقات الصعبة".

وتابع: "رأيت السيدات الفلسطينيات في الانتفاضة الأولي وشوفت ازاي بيحموا ولادهم وبيوتهم، أي حاجة ممكن تخوف أي حد هي المرأة الفلسطينية، وأتمنى إن الحالة اللي فيها المرأة الفلسطينية تنتهي في أسرع وقت".

كما ذكر: "المرأة الفلسطينية كان ليها دور فعال في عملية السلام وكانت تخوض هذه المعركة ايضا ومش بنشوف دا كتير".

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة يقام من 20 إلى 25 أبريل، و تونس ضيفة شرف هذه الدورة، وكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، والنجمة هند صبري.