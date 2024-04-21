شكرا لقرائتكم خبر عن عرض فيلم "404" بطولة منى زكي في نادى سينما الأوبرا الأربعاء المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلاقا من حرص وزارة الثقافة على تقديم ألون الإبداع الفنى لمختلف شرائح المجتمع تعرض دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ضمن فعاليات نادى سينما الأوبرا فيلم "رحلة 404" بطولة الفنانة منى زكى، وذلك فى السابعة مساء الأربعاء 24ابريل على المسرح الصغير

وتدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، وتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لأداء فريضة الحج؟، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

