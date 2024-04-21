شكرا لقرائتكم خبر عن نور النبوى يبدأ تحضيرات أول بطولة بمسلسل "6 شهور" برعاية watch it وأروما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بدأت شركة أروما استديوز للمنتج تامر مرتضى التحضيرات والاستعدادات لمسلسل 6 شهور أولى بطولات النجم الصاعد نور النبوى، وهو من أعمال منصة watch it الأصلية بالتعاون مع أروما، والعمل من تأليف عمرو أبو زيد وأحمد هشام، ومن إخراج مصطفى صولي، في أولى تجاربه الإخراجية في الدراما التليفزيونية، ومشرف عام مصطفى العوضى.

ومن المقرر أن ينطلق التصوير منتصف الشهر المقبل عقب الانتهاء من كافة التفاصيل للمسلسل، ويعد العمل أول بطولة مطلقة لنور النبوى، عقب النجاحات الكبيرة التي قدمها الفترة الماضية وآخرها مسلسل إمبراطورية ميم، ويعد مسلسل 6 شهور استكمالا لنجاحات watch it الفترة الماضية.

يشار إلى أن نور النبوى يعرض له حاليا فيلم "الحريفة" محققا أرقاما كبيرة وصلت لـ74 مليون جنيه، من إخراج رؤوف السيد، وتأليف إياد صالح، وإنتاج طارق الجناينى.

كما شارك نور النبوى في بطولة مسلسل إمبراطورية ميم مع والده النجم خالد النبوى، وشارك في بطولة المسلسل كل من: نشوى مصطفى، وحلا شيحة، وعدد من الفنانين، إخراج محمد سلامة وتأليف محمد سليمان عبد المالك، وإنتاج أروما استديوز.