قيمتها 5 آلاف دولار.. "سماء جافة لا تمطر" يفوز بجائزة قنوات ART بملتقي أفلامنا ببيروت

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منذ قليل مشروع الفيلم السوداني "سماء جافة لا تمطر" إخراج ابراهيم عمر وإنتاج آية يوسف، بجائزة قنوات ART وقيمتها ٥ آلاف دولار والتي يتم منحها لأفضل مشروع فيلم تحت التطوير في الدورة الثامنة ل "ملتقى أفلامنا" الذي انطلق اونلاين في الفترة من ١٩ إلى ٢١ إبريل الجاري من تنظيم جمعية "بيروت DC"، وقام بتسليم الجائزة أنطوان خليفة، المستشار الفني للقنوات.

ملتقى أفلامُنا، هو ملتقًى للإنتاج المشترك يجمع المنتجين والمخرجين المستقلّين وأصحاب مشاريع الأفلام الطّويلة (روائيّة ووثائقيّة) من المنطقة العربيّة، مع شركاء إقليميّين ودوليّين من منتجين ووكلاء مبيعات وممثّلي صناديق دعم ومهرجانات.

ملتقي أفلامنا.. تطوير المشاريع والانتاجات المشتركة

يهدف الملتقى إلى بلورة تحالفات سينمائيّة جديدة وتشجيع تطوير المشاريع والإنتاجات المشتركة وتفعيل التّعاون بين الخبراء وأصحاب المشاريع، لتسهيل الحصول على التّمويل الإقليميّ والدّوليّ وتحفيز تبادل الخبرات بين المشاركين وفرق الأفلام.

وكانت نعت قنوات راديو وتلفزيون العرب ART النجمة الكبيرة شيرين سيف النصر، التى رحلت عن عالمنا بشكل مفاجئ اليوم، بعد رحلة فنية مميزة كانت خلالها نجمة من طراز خاص.

وتركت الراحلة للمكتبة الفنية العديد من الأعمال التي لاقت نجاحا كبيرا مع أشهر نجوم السينما والتليفزيون والمسرح، منها مسلسلات "المال والبنون" و"من الذي لا يحب فاطمة" و"اللص الذي أحبه".

كما شاركت في بطولة مجموعة مهمة من الأفلام مع مع عادل إمام وأحمد زكي منها "سواق الهانم" و"النوم في العسل" و"أمير الظلام".

وكانت قررت قنوات ART إطلاق قناتي "حكايات" و"حكايات٢" بتقنية البث عالي الجودة HD مع بداية رمضان لعرض ٩ مسلسلات تم اختيارها من أحدث إنتاجات الدراما المصرية والعربية

حيث عُرض مسلسل "سكوت شات" بطولة: بيومي فؤاد، محمد ثروت، محمد أنور، أس أس، يعرض على قناة “حكايات”.

كما تم عرض المسلسل على قناة "حكايات ٢".

بينما عُرض مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة" بطولة: ياسر جلال ونور، ويتم عرضه على قناة "حكايات" في النصف الثاني من شهر رمضان بعد أذان المغرب مباشرة. إعادة١ الساعة ١٢:٣٠ بعد منتصف الليل. إعادة٢ الساعة ٦:٣٠ صباحا. إعادة٣ الساعة ١٢:٣٠ ظهرا.