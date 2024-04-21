موعد الحفل الثاني لـ أحمد سعد في أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد النجم أحمد سعد لاحياء ثاني حفلات جولته الغنائية في أمريكا، يوم الجمعة 26 أبريل في مدينة هيوستن بولاية تكساس، وذلك بعد إحياء حفله الأول مع النجمة إليسا في ولاية نيو جيرسي.

وكان تألق النجم أحمد سعد، مؤخرًا، حيث أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، الذى أقيم على ستاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا والتي إنتهيت بفوز كرواتيا 4 أهادف مقابل هدفين لمنتخب مصر.

وكان طرح النجم أحمد سعد أغنية "ملناش غير بعض" تتر مسلسل “بدون سابق إنذار” من كلمات أمير طعيمة وألحان خالد عز وتوزيع محمد عاطف الحلو.

آخر أعمال آسر ياسين فى رمضان

يذكر أن آسر ياسين فى رمضان الماضى مسلسل "الكتيبة 101" الذى تقاسم بطولته مع عمرو يوسف، وشارك فى العمل خالد الصاوي، فتحي عبد الوهاب، أحمد صلاح حسنى، وفاء عامر، لبلبة، وميرنا نور الدين، رشا مهدى، محمود عبد المغنى، أحمد عبد العزيز، وليد فواز، نور النبوى، محمود ياسين جونيور، بهاء ثروت، عمر زهران، وعدد من ضيوف الشرف، وتأليف أياد صالح وإخراج محمد سلامة، وإنتاج شركة سينرجى.

ويسجل "بدون سابق إنذار" ثانى تجارب عائشة بن أحمد في دراما الـ 15 حلقة، بعدما شاركت في رمضان الماضى خلال مسلسل "مذكرات زوج" من 15 حلقة، إلى جانب طارق لطفى، خالد الصاوي، سما إبراهيم، ادوارد، عمر الشناوي وسارة الشامي، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، فدوى عابد، هناء الشوربجى، الطفل آدم وهدان، الطفلة حبيبة، الطفلة ريتال ظاظا، والعمل مأخوذ عن رواية الكاتب أحمد بهجت، وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج تامر تامر نادى وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

أسرة مسلسل بدون سابق إنذار

روحي فيك

وكانت تألقت عائشة بن أحمد مؤخراً فى بطولة حكاية "روحي فيك" عن كتاب 55 مشكلة حب، وشارك في بطولتها محمد كيلانى، نور محمود، سمر مرسى، فراس سعيد، هلا السعيد، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف وعدد آخر من الفنانين، والحكاية قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى وإنتاج أحمد عبد العاطى، وتدور أحداثها في إطار رعب نقسى ملىء بالتشويق.

أما آسر ياسين عرض له مؤخرًا في السينمات فيلم "شماريخ" ويشارك في بطولته أمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، وسالي حماد، وعدد من ضيوف الشرف منهم محمد ثروت وهدى المفتي، والعمل من تأليف وإخراج عمرو سلامة، كما يعمل على تصوير فيلمين جديدين هما "ولاد رزق 3" مع أحمد عز وعمرو يوسف وإخراج طارق العريان، و"فرقة الموت" مع احمد عز ومنة شلبى وإخراج أحمد علاء.

وكانت نفت الفنانة عائشة بن أحمد ما تردد بشأن مشاركتها في الفيلم الجديد "بضع ساعات في يوم ما"، الذي يقوم ببطولته عدد كبير من النجوم.

أوضحت عائشة أن عددًا من الأخبار المتداولة بشأن الفيلم تتضمن اسمها ضمن الأبطال، وهو أمر غير صحيح، إذ تشارك في عدة أعمال جديدة أخرى من المنتظر عرضها قريبًا.

وكانت انضمت الفنانة عائشة بن أحمد لبطولة الحكاية الثانية من مسلسل "55 مشكلة حب" والتي تحمل اسم "روحى فيك" مكونة من 10 حلقات، وتأليف محمد عثمان وإخراج عصام نصار، والتي من المقرر بدء تصويرها خلال الأيام المقبلة بعد الانتهاء من التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة.

وكان أعلن صناع مسلسل "55 مشكلة حب" بدء عرض أول حكايات العمل والتي تحمل اسم "الفريدو" على قناة ON يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر الجارى، حيث طرحت الشركة المنتجة البوستر الذى تصدره بطلى الحكاية إلهام شاهين وأحمد فهمى، كما طرحت البرومو الرسمي والذى كشف عن الخطوط العريضة للحكاية.