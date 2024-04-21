مي كساب توجه رسالة قوية للجمهور: أقسم بالله أنا في الأصل مطربة

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة مي كساب علي توجيه رسالة للجيل الجديد من الشباب لتعرفهم بنفسها أنها في الأصل مطربة واتجهت للتمثيل، مؤكدة: أقسم بالله أنا في الأصل مطربة.

مي كساب

ونشرت مي كساب عبر حسابها على موقع X: "إلي الجيل الجديد أقسم بالله أنا في الأصل مطربة وعندى 4 ألبومات و مجموعة كبيرة من السينجلات يمكن قصرت يمكن الظروف مخدمتنيش يمكن ملقتش إللى يدعم موهبتي حب كبير ليكم قناتى على اليوتيوب موجودة وبوعدكم بأغاني جديدة تنول رضاكم".

واختتمت مي كساب كلامها: "المطربة اللي مثلت".

يذكر أن مي كساب شاركت في الماراثون الرمضاني 2024 بمسلسل "العتاولة".

مي كساب

أبطال مسلسل "العتاولة"

ومسلسل "العتاولة" من بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، باسم سمرة، زينة، صلاح عبدالله، مي كساب، ميمي جمال، فريدة سيف النصر وآخرين. تأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وإنتاج سيدرز آرت برودكشين.

يشار إلى أن آخر أغنية لمي كساب بعنوان "بيقولوا قوية"، وطرحتها في فبراير الماضي.

وأغنية "بيقولوا قوية" كلمات الشاعر طارق علي، ووألحان الملحن وتوزيع الموزع الموسيقي إسلام رفعت.

من ناحية أخري، شاركت الفنانة مي كساب بعض اللقطات من كواليس تصوير برنامج كلام نواعم، حيث أنها ستحل ضيفة حلقة اليوم على قناة إم بي سي، الساعة 9:30 بتوقيت السعودية.

وبدت مي كساب بجمبسوت أسود ذا أكتاف مرتفعة، ونسقت معه توب مجسم، وحددت خصرها بحزام ذهبي؛ ليبرز نحافة خصرها وقوامها الممشوق.

مي كساب

وانتعلت مي كساب حذاء ذا كعب عالٍ باللون الأسود، وتزينت بمجموعة من المجوهرات الذهبية الأنيقة، فضمت أقراط طويلة تتدلى من أذنيها، وعقد ينسدل منه شكل العين الفرعونية؛ لتعطي لمسة راقية للوك.

ومن الناحية الجمالية، إعتمدت تصفيفة شعر بسيطة، تاركة خصلاتها البنية تتدلى على كتفيها بصيحة الويفي الناعم.

مي كساب

ووضعت مي كساب مكياج ناعم، فحددت منطقة الأنف بالكونتور، وزينت وجنتيها ببلاشر باللون البني، وأبرزت جمال عينيها بالكحل الأسود والرموش الصناعية؛ لتحصل على عينين واسعتين ورموش أكثر طولًا وكثافة، واختارت أحمر شفاه باللون النود الفاتح؛ ليتماشى مع لون بشرتها.