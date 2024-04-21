آمال ماهر تستعد لإحياء حفل غنائي في جدة

ياسر رشاد - القاهرة - تستعد المطربة آمال ماهر لإحياء حفلا غنائيا في جدة يوم 3 مايو المقبل، وأعلن حساب "بنش مارك" عبر موقع X، عن حفلها بقيادة المايسترو وليد فايد، وجاء في إعلان الحفل: "حفلة كلها إحساس ومشاعر تطربنا فيها الفنانة الكبيرة آمال ماهر صاحبة الصوت المتميز والأداء المبهر في عروس البحر الأحمر جدة، تطرح التذاكر غدا 9 مساء".

آمال ماهر

وكانت آمال ماهر أحيت حفلا غنائيا مساء الجمعة، 19 أبريل، على مسرح الماركي بالتجمع الخامس.

والفستان من تصميم رامي سلمون من مجموعته لشتاء وخريف 2024/ 2025، وأجرت آمال ماهر تعديلا على فستانها، أغلقت الفتحة الجانبية الطويلة الموجودة في التصميم الأصلي.

آمال ماهر

وشاركت آمال ماهر جمهورها بصور من الحفل نشرتها عبر حسابها على إنستجرام وقالت: "كانت ليلة من ألف ليلة وليلة، شكرا من قلبي المايسترو تامر فيضي، والأوركسترا، وأجمل وأعظم جمهور، وكل صناع السعادة في حفلة امبارح ".

وبدأت أمال ماهر الحفل بأغنية "أنا برده الأصل" وقدمت على مدار ساعتين مجموعة من أغانيها منها "اللي قادرة"، "لو كان بخاطري"، "صاحبة عمري"، "أجمل حب".

يذكر أن آمال ماهر عادت للساحة الفنية من جديد بميني ألبوم يحمل اسم "أنا كويسة" بعد غياب سنوات، طرحته في يونيو الماضي.

وضم ألبوم آمال ماهر أغنيات "أنا كويسة، أنا الحب، صاحبة عمري، الحكاية في مشهدين، كسبته الرهان".

وتعاونت آمال ماهر في ألبومها الجديد مع عدد من الملحنين والشعراء ومن أبرزهم مصطفى العسال وكريم أسامة وعمرو يحيى وغيرهم.

من ناحية أخري، جاء حفل آمال ماهر، بحضور قوي لأغانيها وتفاعل مميز لجمهورها، الذي أقيم، منذ قليل، على أحد المسارح الكبرى بالتجمع الخامس، بعد غياب استمر عامين.

آمال ماهر بحيوية غنائية على مسرح التجمع الخامس:

شهد الحفل حيوية غنائية لآمال ماهر وتقديم مجموعة كبيرة من أغانيها بين القديم والجديد، تحديدًا من أحدث ألبوماتها “أنا كويسة”، الذي طُرِح العام الماضي عبر يوتيوب وعدد من المنصات الموسيقية الشهيرة.

رفع حفل آمال ماهر حضور كامل العدد مع تفاعل وهتافات الحضور التي أشعلت الحماس في الحفل، وتحدثت آمال لجمهورها قائلة “وحشتوني وهغنيلكم كل الأغاني اللي بتحبوها”.

قدمت آمال ماهر عددًا من أغانيها الرومانسية، أبرزها “أنا الحب، بعشق الغنا”، بجانب “اللي قادرة، أنا برضو الأصل، صحبة عمري”، مع الأوركسترا الموسيقية بقيادة المايسترو تامر فياض.