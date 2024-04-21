شكرا لقرائتكم خبر عن أميرة سليم تحتفل بعيد ميلاد الفنان عدلي كاسب وسينما الأبيض والأسود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت السوبرانو العالمية أميرة سليم، بعيد ميلاد النجم الكبير عدلي كاسب، على طريقتها الخاصة، بنشر مقطع فيديو من أحد أفلام الزمن الجميل بالأبيض والأسود للنجم الكبير صلاح ذو الفقار، لتسترجع الزمن الجميل بموسيقاها وتسرد أحد مواقفها مع أغنية Tammy.

وكتبت سليم عبر حسابها الشخصي بموقع فيس بوك، "فاكرين زمان في الأفلام المصرية الرومانسية الأبيض وأسود كان فيه موسيقي تصويرية موجودة في كذا فيلم كنت بحبها وبحب أدندن معاها، الموسيقي دي دورت عليها، وعرفت إن أصلها أغنية اسمها TAMMY Jay Livingston ".



وأضافت السوبرانو العالمية في منشورها وخدت اللحن وغنيته في حفله من حفلاتي مع البيانيست باسكال روزيه، من الأفلام اللي استخدمت الموسيقي دي هو فيلم "الحب كده" لصلاح ذو الفقار و صباح، حبيت أشارككم الزمن الجميل ده مع صوتي في تسجيل من الحفل لايڤ 2017، وميفتكوش آخر مشهد احتفالا بالفنان الكبير عدلي كاسب في عيد ميلاده الموافق ٢١ أبريل".

