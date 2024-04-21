شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن الأبنودي صاحب بصمة أشهر تترات المسلسلات بتوقيع الكينج والحجار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل ذكرى وفاة الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، اليوم الأحد 21 أبريل، والذى يعد أحد أهم شعراء العامية في مصر، قدم الكثير من الأعمال الغنائية لكبار المطربين أمثال العندليب ونجاة وشادية بالإضافة إلى بعض نجوم الجيل الحالي مثل الكينج محمد منير وعلى الحجار، وتميز الأبنودى بتقديم الكثير من التترات الخاصة بالمسلسلات، وأصبحت إحدي العلامات المميزة في مشواره الفني.

مسلسل النديم

قدم الشاعر عبد الرحمن الأبنودي، تتر مسلسل النديم، وهو مسلسل تاريخي استعرض حياة الثأئر والكاتب عبد الله النديم، وقدم الأبنودى التتر بصوت الفنان على الحجار وموسيقى عمار الشريعى أغانى المسلسل.

مسلسل جمهورية زفتي

قدم عبد الرحمن الأبنودى تتر مسلسل "جمهورية زفتى"، الذى غناه الكينج محمد منير ولحنها الموسيقار جمال سلامة، وحمل التتر اسم "حبيبتى".

مسلسل رحلة أبو العلا البشري

جدد التعاون بين عبد الرحمن الأبنودى والفنان على الحجار والموسيقار عمار الشريعي، من خلال تتر مسلسل "رحلة أبو العلا البشري"ليس ذلك فقط، بل قدموا سوياً عدة أغانى داخل المسلسل.

مسلسل ذئاب الجبل

شهد تعاون ثالث بين عبد الرحمن الأبنودى والفنان على الحجار من خلال مسلسل ذئاب الجبل، والذى قام بتلحينه الموسيقار جمال سلامة، بالإضافة إلى عدة أغانى داخل المسلسل.

مسلسل مسألة مبدأ

من أبرز الأعمال التي تميز فيها عبد الرحمن الأبنودى هو تتر مسلسل مسألة مبدأ، الذى تعاون فيه مع الفنان على الحجار أيضاً بتوقيع الموسيقار عمر خيرت، والتي أصحبت إحدى المقطوعات الشهيرة للموسيقار عمر خيرت ويحرص على تقديها في حفلاته باستمرار.

مسلسل شيخ العرب همام

كلل النجاح الذى جمع الشاعر عبد الرحمن الأبنودى والفنان على الحجار بتتر مسلسل "شيخ العرب همام" بطولة الفنان الكبير يحيى الفخراني، كما قدم الثنائى عدداً من الأغانى داخل المسلسل.