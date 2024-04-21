شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأوروبى فى مصر يحكى قصة حبه لزوجته بمهرجان أسوان لأفلام المرأة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت ندوة السفير كريستيان برجر رئيس الاتحاد الأوربي بمصر، ضمن فعاليات منتدى نوت فى مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة، وأدارت الندوة الإعلامية جاسمين طه زكى.

وتحدث السفير كريستيان برجر، عن علاقته بزوجته و قصة حبهما، قائلا:" اتعرفنا على بعض من أكثر من 33 سنة وكنا مع بعض فى الجامعة و حبينا بعض وعرض الزواج كان رومانسى جدا".

وقالت زوجته :"كانت محظوظة جدا ان يكون عندى التجربة والسفر لأكثر من دولة مختلفة، والشكر يعود لزوجي، الواحد ممكن من خلال السفر يقابل ويتعرف على ناس من ثقافات متعددة ويبقوا عيلة وكنت مبسوطة لذلك".



ندوة السفير كريستيان برجر بمهرجان اسوان

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة يقام من 20 إلى 25 أبريل، وتونس ضيفة شرف هذه الدورة، ويكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية.

يرأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة، المونتيرة التونسية كاهنة عطية، وتضم في عضويتها النجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة وكاتبة السيناريو البولندية ياجودا شيلز، والمخرجة آيتن أمين، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة في عضويتها، الفنانة ناهد السباعي، والمخرجة وكاتبة السيناريو التشيكية لوسي كرالوفا، والمخرجة وكاتبة السيناريو ميرفت كمون.

وتشكلت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري برئاسة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، وتضم في عضويتها الفنانة رانيا يوسف، والناقد والكاتب المغربي محمد أشويكة، أما لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي لأفضل فيلم أورومتوسطي، فيتولى رئاستها المخرجة هالة خليل، وتضم في عضويتها المنتجة السعودية المصرية باهو بخش، ومدير التصوير حسين بكر رئيس المركز القومي للسينما، والكاتبة والمنتجة الفلسطينية ليالي بدر، والممثل والمخرج الفنلندي شيروان حاجي.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة أفلام ذات أثر في عضويتها، الكاتبة الدكتورة داليا بسيوني، واللبنانية "دوريس سابا المديرة التنفيذية لمجتمع بيروت السينمائي، والدكتور سمير شاهين أستاذ ورئيس قسم الديكور السابق بكلية الفنون الجميلة، فيما يشارك في لجنة تحكيم مسابقة أفلام الورش، الممثلة السودانية إيمان يوسف، والفنانة راندا البحيري، والفنان التشكيلي العراقي عماد منصور.