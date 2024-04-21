شكرا لقرائتكم خبر عن هالة خليل: "بختار الممثل على حسب الشخصية اللى رسمتها فى خيالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم ماستر كلاس للفنانة سلوى محمد على، عن علاقة الممثل والمنتج والمخرج وفريق العمل ضمن فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، فى دورته الثامنة، وحضر كل من النجوم صبرى فواز ورانيا يوسف والمخرجة هالة خليل وأحمد فتحى وفرح يوسف والمنتج صفى الدين.

وسألت الفنانة سلوى محمد على، المخرجة هالة خليل لو متقدم للدور أكثر من فنان بتختار مين فيهم، لترد قائلة:" سؤال صعب وهكلم عن نفسى شخصيا غالبا بكتب سيناريوهات بتاعتى ولما بكتب بيبقى فى شخصية موجود شكلها بملامحها وطبعا الممثل هيجى مش هيبقى عارف الشخصية دى اللى فى دماغى وهشوف الثلاث ممثلين واختاره بناء على الصورة اللى رسماها فى خيالى وبدور عليها وكل الموصفات منطبقه عليه".

وتابعت هالة:" ولو أنا مكان الممثل أعمل ايه عشان أخذ الدور ورايحة اختبار وفى مخرج أول حاجة هعملها اتفرج على أعمال المخرج كويس جدا لأن كل مخرج عنده طريقة فى توجيه الممثلين والأسلوب وتذاكر الشخصية جدا وهقولك للمخرج عندى أكثر من طريقة الأسلوب الأول الطريقة اللى المخرج بيحب يشوفها ويشتغل بها مثل الاسلوب الهادى وغير المنفعل اشتغل منه وأقول له عندى طريقة أخرى لان من حقه يعرض أسلوبه بطريقته الخاصة وربما يحبها ويعمل ميكس بين الاثنين ولو المخرج لم يأخذه للدور يبقى الممثل أظهر موهبته كممثل وفى النهاية المخرج هيختار الصورة اللى فى خياله هو للشخصية.

كما قالت سلوى محمد على: "زمان ما كناش فهمين فكرة اختبار الممثل وأظن مفهاش أى مهانة أن الممثل يعمل اختبار ولم يقبل للدور لأنه ببساطة غير مناسب"

وتقام فعاليات مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة فى الفترة من 20 إلى 25 أبريل، كما تم خلال حفل الافتتاح تكريم هند صبرى، غادة عادل، كاهنة عطية، منى الصبان، والمخرجة هالة خليل.