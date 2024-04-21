شكرا لقرائتكم خبر عن باسم سمرة ونادية الجندى وهنا الزاهد وأحمد رزق وخالد زكي فى عزاء صلاح السعدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من الفنانين علي تقديم واجب العزاء في الراحل صلاح السعدني، والذي أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث حضر كل من الفنان باسم سمرة، وأحمد رزق وخالد زكي، والفنانات نادية الجندي وفردوس عبد الحميد، وهنا الزاهد، والمخرج محمد فاضل، والمخردة كاملة أبو ذكرى

‎ورحل الفنان الكبير تاركا إرثاً فنياً كبيراً ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما، الذى قدم فيهما علامات بارزة وأدوار لا تنسى خلال مسيرته الفنية الذى اشتهر فيها بلقب عمدة الدراما المصرية.

‎ الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني بدأ التمثيل منذ مسرح الجامعة حيث كان يشارك فى العديد من المسرحيات بمسرح الكلية مكوناً ثنائياً ناجحاً مع صديق عمره الزعيم عادل إمام.



‎شارك الفنان الراحل صلاح السعدنى بالعديد من الأدوار البارزة التي صنعت اسمه، ولكن أحد تلك الأدوار الذى سيظل علامة بارزة هو مسلسل ليالى الحلمية حينما قدم دور العمدة سليمان غانم.

‎ وهو الدور الذى قدمه ببراعة شديدة خاصة مع التطور العمرى للشخصية الذى تطلب منه مجهوداً مضاعفاً لإظهار ملامح الكبر في السن في أجزاء المسلسل الذى صنف بالملحمة الدرامية المميزة.