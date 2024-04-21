شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الاتحاد الأوروبي بمصر عن حبه للطبخ: تعلمته عندما كنت فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث السفير كريستيان برجر رئيس الاتحاد الأوروبى فى مصر، عن سبب حبه للطبخ خلال فعاليات منتدى نوت بمهرجان أسوان الدولي لسينما المرأة في دورته الـ 8.

وقال خلال ندوته بالمهرجان: "الحقيقة أنني تعلمت الطبخ في مكان صعب في غزة حينما كنت هناك مع الأمم المتحدة، وفي نادي الأمم المتحدة قابلت طباخ فلسطيني، وبدأت تعلم الطبخ من هناك لانه كان ضرورة للبقاء".

وتابع أن الطبخ له علاقة بالجزء الثقافي لكل بلد، قائلاً : "استمررت في الاهتمام بالطبخ لأنه شئ مهم للإسترخاء على عكس العمل ومكالمات العمل، مشيراً أن زوجته ذكرت حبها للملوخية ولكن لم تذكر أنهما يتذوقانها في كل بلد ومحافظة نزورها".

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الثامنة يقام من 20 إلى 25 أبريل، و تونس ضيفة شرف هذه الدورة، وكرم المهرجان هذا العام، النجمة غادة عادل والنجمة الفنلندية ألما بويستي، والمخرجة هالة خليل، والدكتورة مني الصبان، والمونتيرة التونسية كاهنة عطية، والنجمة هند صبري.