شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال مسلسل حق عرب يحتفلون بعقد قران مخرج العمل إسماعيل فاروق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل أبطال مسلسل حق عرب بعقد قران مخرج العمل إسماعيل فاروق ونهى والي، وهي من خارج الوسط الفني، وذلك بمسجد محمد علي بالقلعة، حيث حضر كل من: دينا قؤاد ودنيا المصري ورياض الخولي وسلوى عثمان وكارولين عزمي وإبراهيم السمان.

كما حضر منذ الدقائق الأولى كل من: هاجر الشرنوبي، رانيا فريد شوقي، ايهاب فهمي وزوجته يسرا وجيه، ندي بهجت، الفنانة عبير منير والفنان محمد عز، أحمد بجة، محمد رجب وزوجته، محمود حجازي، أميرة العايدي، ياسر فرج، نهى صالح، المخرجة بتول عرفة، هبة مجدي، هبة عبد الغني، المخرج سامح عبد العزيز، محمود عبد المغني.

يذكر أن آخر أعمال المخرج إسماعيل فاروق هو مسلسل حق عرب، الذى عُرض فى شهر رمضان المنقضى وحقق نجاحاً كبيراً، والمسلسل من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولى، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصرى، كارولين عزمى، أحمد صيام، سلوى عثمان، وفاء مكى، أحمد عبد الله محمود، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران وتأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجى.

تدور أحداث مسلسل حق عرب في منطقة الجمالية في زمننا الحالي مع سيد المنطقة عبد ربه وهو رجل في السبعينات من عمره ويخافه الجميع، عبد ربه له أخ "عطوة" يكون دائماً بجانبه ويطيع أخاه الأكبر دائماً، وفى يوم من الأيام يكتشف عبد ربه أن أحد رجاله الثلاثة المقربين يخونه، وهنا يظهر عزت السويركى رجل شريف، عزت هو أقرب الناس إلى عبد ربه عندما يلتقى بصباح الجياش نعود إلى ماضٍ ملىء بالأحداث.