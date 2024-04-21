فيلم عمرو يوسف يتصدر شباك التذاكر.. تعرف على إيرادات حفلات السينما أمس

ياسر رشاد - القاهرة - حققت الأفلام المطروحة في دور العرض السينمائي إيرادات متنوعة بشباك التذاكر، ومن أبرز هذه الأفلام الحريفة بطولة الفنان نور خالد النبوي، وفيلم فاصل من اللحظات اللذيذة بطولة الفنانة هنا الزاهد، والفنان هشام ماجد، وفيلم عالماشي، بطولة الفنان علي ربيع، وفيلم أسود ملون بطولة الفنانة رنا رئيس، والفنان بيومي فؤاد.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في السينما أمس السبت الموافق 20 أبريل، نحو 2،638،361 ألف جنيه، كما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان له.

وجاءت إيرادات الأفلام في السينما أمس كالتالي

-فيلم شقو لـ عمرو يوسف: 1،280،670 جنيهًا.

-فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة لـ هشام ماجد: 1،126،607 جنيهًا.

-فيلم عالماشي لـ علي ربيع: 201،503 جنيهات:

-فيلم أسود ملون لـ بيومي فؤاد: 27،466 جنيهًا.

أبطال فيلم الحريفة

يجمع فيلم الحريفة مجموعة من الوجوه الشابة الجديدة، وهم: “الشاب نور النبوي، نور إيهاب، سليم الترك، أحمد غزي، خالد الذهبي، وآخرين، كما يضم عددًا من ضيوف الشرف ومن بينهم شريف دسوقي، وبيومي فؤاد وميدو، من إخراج رؤوف السيد وتأليف إياد صالح، إنتاج طارق الجنايني”.

أبطال فيلم أسود ملون

فيلم أسود ملون، بطولة رنا رئيس، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، محمد كيلاني، ميس حمدان، محمود حافظ، منة عرفة، طاهر أبوليلة، إبرام سمير، من تأليف أحمد عبدالفتاح عثمان، إخراج حسن البلاسي، إنتاج أحمد سمير.

فيلم أسود ملون

أحداث فيلم أسود ملون

تدور أحداث فيلم أسود ملون في إطار كوميدي حول شخصية فتاة تعمل منظمة حفلات بمختلف أنواعها والتي تجسد دورها رنا رئيس، تواجه أزمة عاطفية، فتضطر إلى اللجوء إلى طبيب في العلاقات العاطفية، لتجاوز أزمتها، والذي يجسد دوره الفنان بيومي فؤاد.

فيلم عالماشي

أبطال فيلم عالماشي

الفيلم من بطولة علي ربيع، آية سماحة، كريم عفيفي، صلاح عبدالله، تأليف كريم سامي وأحمد عبدالوهاب، إنتاج يوسف الطاهر وإخراج محمد الخبيري.

قصة فيلم شقو

وتدور أحداث فيلم شقو في إطار مليء بالأكشن من خلال مجموعة تعمل في إطار خارج عن القانون، يمرون بأزمات تقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتجسد الفنانة أمينة خليل شخصية راقصة في أحد الملاهي الليلية.