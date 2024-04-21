متحف الآثار ومكتبة مصر العامة ضمن جولات فتيات "أهل مصر" بمطروح

ياسر رشاد - القاهرة -

شهد متحف الآثار بمحافظة مطروح، اليوم الأحد، جولة تثقيفية لفتيات وسيدات المحافظات الحدودية، في ثاني أيام البرنامج التدريبي للملتقى الثقافي السادس عشر لثقافة وفنون المرأة، بمشروع "أهل مصر"، المقام برعاية د. نيفين الكيلاني وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، ويستضيف سيدات وفتيات المحافظات الحدودية من جنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان ومطروح والوادي الجديد وحي الأسمرات بالقاهرة، وتستمر فعالياته حتى 28 أبريل الحالي.

نوراما تاريخية

واصطحبت المرشدة السياحية سمر صديق الفتيات خلال جولتهم، قائلة: يعد المتحف بمثابة بانوراما تاريخية موجودة بوسط المحافظة، ويتكون من طابقين يشتملا على حوالي 1000 قطعة أثرية من العصور المصرية القديمة والرومانية و الإسلامية.

وعن أهم المقتنيات الأثرية الموجودة بالمتحف أوضحت "صديق" أن الطابق الأول يحتوي على تمثال نصفي للملك رمسيس، وتمثالين لأبي الهول، بجانب لوحة للملك تحتمس الرابع، ونقش يصور الملك توت عنخ أمون وهو يقبض بيديه على اثنين من الأسرى الآسيويين.

أما الطابق الثاني يشتمل على عدة تماثيل صغيرة، وبعض العملات الذهبية والمعدنية، بجانب الأيقونات كأيقونة السيدة العذراء، هذا بالإضافة إلى تمثال كتلة لرئيس الكتبة "حور"، وبعض النقوش لعدد من الملوك يحملون أدوات الكتابة اعترافا منهم بأهمية الثقافة.

واختتمت الجولة بتعريف المشاركات بتاريخ بعض القطع الأثرية ومنها تمثال للكاهن الأكبر للمعبود بتاح وزوجته من الجرانيت الأسود، بجانب ما تم اكتشافه بمنطقة "هيراكليون" الغارقة بخليج أبي قير، وبعض المخطوطات والمسارج الفخارية المتنوعة.

وضمن الزيارة تفقد المشاركات مكتبة مصر العامة بمصاحبة د. حمد شعيب مستشار محافظ مطروح، ورئيس لجنة الحفاظ على التراث، وتعرفن خلال الجولة على أهم مقتنيات المكتبة المكونة من خمسة طوابق، وتاريخ الكتب التي تبلغ حوالى 15 ألف كتابا فى شتى المجالات، بجانب التعرف على ما تضمه المكتبة من قاعات لأنشطة الأطفال، مركز للمؤتمرات، قاعة للاجتماعات الكبرى، ومعمل للغات والحاسبات وأخيرا القلعة ومتحف لحفظ التراث البدوي والسيوي.

يقام الملتقى بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وتنظمه الإدارة العامة لثقافة المرأة برئاسة د. دينا هويدي، بالتعاون مع إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، وفرع ثقافة مطروح برئاسة محمد حمدي.

مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.