اتحاد الناشرين المصريين يحتفل باليوم العالمي للكتاب .. الثلاثاء

ياسر رشاد - القاهرة - بحضور شيوخ المهنة وكبار المثقفين وبرلمانيون

الأحد 21/أبريل/2024 - 09:18 م 4/21/2024 9:18:03 PM





يعقد اتحاد الناشرين المصريين، برئاسة فريد زهران، لقاءً مهمًا يوم الثلاثاء الـ23 إبريل الجاري، احتفالاً باليوم العالمي للكتاب، مع أعضاء الجمعية العمومية، بالإضافة إلى عدد من شيوخ مهنة النشر وبعض المثقفين والشخصيات العامة من المهتمين بصناعة النشر.

يحضر من شيوخ مهنة النشر محمد رشاد رئيس مجلس إدارة المصرية اللبنانية، ورئيس اتحاد الناشرين العرب، وإبراهيم المعلم رئيس مجلس إدارة دار الشروق المصرية، إضافة إلى أحمد مجاهد الرئيس الأسبق للهيئة المصرية العامة للكتاب، إضافة إلى الأستاذ الدكتور محمد عفيفي الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للثقافة.

كما يحضر اللقاء عدد من النواب بالبرلمان وهم النائب طارق الخولي وسناء السعيد وسيد عبد العال وإيهاب منصور وعبد المنعم إمام وأحمد قناوي وريهام عبد النبي.

ومن المقرر انعقاد الندوة بمقر اتحاد الناشرين المصريين، في تمام الساعة السادسة.

يذكر ان اتحاد الناشرين المصريين ناشد عددًا من دور النشر والمكتبات الخاصة بمنح خصم خاص بالقراء في اليوم العالمي للكتاب، والذي أقرته منظمة اليونسكو في 23 أبريل من كل عام.