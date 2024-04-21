رانيا فريد شوقي وسلوى عثمان..شاهد نجوم الفن في حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أقيم حفل زفاف المخرج إسماعيل فاروق، اليوم، الأحد 21 أبريل، على فتاة من خارج الوسط الفني، بحضور نجوم الفن والأصدقاء والمقربين، وسط أجواء عائلية.

وحضر حفل الزفاف نجوم الوسط الفني، أبرزهم الفنانة رانيا فريد شوقي، الفنانة دينا فؤاد، الفنانة سلوى عثمان، الفنانة عبير منير، والفنان محمد عز، بجانب أفراد عائلة العروسين.

أخرج إسماعيل فاروق العديد من الأعمال الدرامية والسينمائية، أبرزها مسلسل "مشوار الونش" "ضربة معلم"، "الأخ الكبير.

وكانت آخر أعمال إسماعيل فاروق، إخراج مسلسل "حق عرب"، الذي عرض في موسم رمضان الماضي 2024، بطولة الفنان أحمد العوضي، رياض الخولي، دينا فؤاد، وليد فوازِ، كارولين عزمي، دنيا المصري، أحمد صيام، وآخرين، والعمل من تأليف محمود حمدان.

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