"قعدت 7 سنين في الخارج".. نادية شكري تكشف سبب غيابها عن الفن السنوات الماضية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشفت نادية شكري سبب ابتعادها عن التمثيل لفترات طويلة، حتى ظهرت في دراما رمضان 2024، وشاركت في مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة".

وقالت "شكري"، في لقائها ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع عبر فضائية "cbc"، اليوم الأحد، إنها قضت 7 سنوات من عمرها خارج مصر، ثم عادت مرة أخرى، لتقدم العديد من الأدوار الفنية والمشاركة في بعض المسلسلات والمسرحيات لكن لم يكتب لها النصيب في الشهرة.

وأضافت، إنه قبل أن يعرض عليها المشاركة في مسلسل جودر، كانت تجلس في بيتها وتشعر بالإحباط، خاصة وكانت تأمل المشاركة في دراما رمضان، خاصة بعد المشروع الذي أعلن الدكتور أشرف زكي في نقابة المهن التمثيلية لتشغيل جميع الفنانين القدامى.

وأوضحت أنه تم ترشيحها للمشاركة في مسلسل فوبيا مع الفنانة رانيا يوسف ولكنه تأجل عرضه لبعد رمضان، ومن ثم عُرض عليها المشاركة في مسلسل جودر، مع النجم ياسر جلال.

وظهرت نادية شكري، خلال أحداث مسلسل "جودر" في دور سيدة عجوز، ويقوم "جودر - ياسر جلال" بمساعدتها على سداد الدين ، وإيجار منزلها، حتى لا يتم بيع إبنتها في سوق النخاسة.

مسلسل "جودر- ألف ليلة وليلة"، عرض في دراما رمضان 2024، وبطولة ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، تارا عماد، وفاء عامر، محمود البزاوي، أيتن عامر، وليد فواز، مجدي فكري، علي صبحي، جيهان شماشرجي، عبد العزيز مخيون، فتوح أحمد، غادة طلعت، ياسر الطوبجي، رشوان توفيق، العمل سيناريو وحوار أنور عبدالمغيث، وإخراج إسلام خيري،

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