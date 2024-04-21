"منى زكي كانت مرعوبة".. أشرف زكي: مجهولون وراء أزمة جنازة صلاح السعدني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أسباب إصدار النقابة بيان اليوم بحظر الصحفيين من تغطية عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني.

وقال "زكي"، في مداخلة هاتفية، في برنامج "صالة التحرير"، على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأحد، إن هناك قلة مندسة من الأشخاص لا ينتمون للصحفيين والإعلاميين كانوا سبب الأزمة في جنازة الفنان صلاح السعدني.

وأضاف أنه اتفق مع نقيب الصحفيين خالد البلشي، على تحديد جلسة لوضع معايير تغطية الصحفيين جنازات الفنانين.

وأشار إلى أن الفنانة منى زكي تعرضت للشد خلال الجنازة، متابعًا: "محدش شاف منى زكي اتعمل فيها إيه خلال جنازة صلاح السعدني كانوا بيشدوها وبيطاردوها، والبنت كنت ماشية مرعوبة"

وتساءل: "هو الفنان رايح جنازة عشان تتبهدل؟!، اَن الأوان وضع النقاط على الحروف".

رحل عن عالمنا الجمعة الماضية 19 أبريل 2024، الفنان الكبير صلاح السعدني عن عمر ناهز الـ 81 عاما.

نقابة المهن التمثيلية، كانت قد أعلنت إقامة عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، مساء اليوم الأحد، في مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

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