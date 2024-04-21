التفاصيل الكاملة لمسلسل "البيت بيتي 2" قبل عرضه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

يترقب عشاق الكوميديا والرعب، عرض الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي 2"، بطولة النجم كريم محمود عبدالعزيز"، والفنان مصطفى خاطر، والفنانة ميرنا جميل.

ومن المقرر عرض مسلسل "البيت بيتي 2"، عبر منصة «شاهد»، لأول مرة، يوم 25 إبريل الجاري.

ونشر مصطفى خاطر البرومو التشويقي لمسلسل البيت بيتي 2، عبر صفحته الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

تدور أحداث مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، حول إقامة كريم محمود عبدالعزيز في دور (كراكيري)، ومصطفى خاطر في دور (بينو)، في قصر مسكون بالأرواح، ويعيشون أجواء مرعبة وكوميدية أثناء طرد الأرواح وبيع القصر، حتى يكتشفوا حقيقة الأشباح وصله القرابة بينهما.

يشارك في بطولة مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، عدد من نجوم الفن أبرزهم، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

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