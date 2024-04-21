تعرف على القنوات الناقلة لمسلسل "البيت بيتي 2" بطولة كريم عبدالعزيز ومصطفى خاطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تستعد منصة "شاهد" لعرض الجزء الثاني من مسلسل "البيت بيتي 2"، بطولة النجم كريم محمود عبدالعزيز"، والفنان مصطفى خاطر.

ومن المقرر عرض مسلسل "البيت بيتي 2"، عبر منصة "شاهد"، لأول مرة، يوم 25 إبريل الجاري.

تدور أحداث مسلسل البيت بيتي الجزء الثاني، حول إقامة كريم محمود عبدالعزيز في دور (كراكيري)، ومصطفى خاطر في دور (بينو)، في قصر مسكون بالأرواح، ويعيشون أجواء مرعبة وكوميدية أثناء طرد الأرواح وبيع القصر، حتى يكتشفوا حقيقة الأشباح وصله القرابة بينهما.

مسلسل البيت بيتي 2، بطولة كلًا من كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، سليمان عيد، والعمل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.

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