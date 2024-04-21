انضمام باسم سمرة لـ فيلم "ري ستارت" بطولة تامر حسني.. والجمهور: اختيار ذكي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

كشف المطرب والفنان انستجرام تامر حسني، عن انضمام نجم جديد ضمن المشاركين في فيلم ري ستارت".

وأعلن تامر حسني انضمام الفنان باسم سمرة بطل مسلسل "العتاولة"، للمشاركة في فيلم "ري ستارت".

ونشر تامر حسني صورة تجمعه بـ باسم سمرة، عبر حسابه الشخصي على موقع "انستجرام"، معقبًا: "النهاردة أنضم لأسرة فيلمي الجديد ري ستارت، حبيب قلبي وعشرة العُمر النجم الكبير باسم سمرة، مبروك علينا يـ أبو سمرة نورت الفيلم".

ووجه الجمهور التهنئة لتامر حسني عبر موقع انستجرام، وعلقوا: "ذكي يا تامر في اختيارك"، "الأسماء المنضمة الفيلم ده مبشرة"، "اختيار موفق ١٠٠٪؜"، "صراحة ممثل يستاهل بجد"، "إضافة حلوة وموفقين"، "الفيلم بقي جامد خلاص"، "اختيارك دايما في محله بجد".

فيلم "ري ستارت" من بطولة تامر حسني، هنا الزاهد، دينا الشربيني، ساندي، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، محمد أبو داود، سمر محمد متولي، إخراج سارة وفيق، تأليف أيمن بهجت قمر.

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