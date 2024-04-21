شكرا لقرائتكم خبر عن زوجة الفنان جورج سيدهم تتبرع بـ"قبعة" ظهر بها فى "حب فى التخشيبة" لصالح راعى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبرعت أسرة الفنان جورج سيدهم بالقبعة التي ظهر به في مسرحية "حب في التخشيبة"، لصالح مؤسسة راعي مصر عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر الأكثر فقرًا في مصر.

وقالت ليندا، أرملة الفنان جورج سيدهم: "سعيدة بهذا التبرع، وأشعر أن جورج يواصل مسيرته بعد وفاته".

ودخلت قبعة الفنان الراحل جورج سيدهم، في مزاد خيري في حفل بالولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة مؤسسة راعي مصر، اليوم بولاية نيو چرسي الأمريكية.

وأحيا الحفل كل من: المطربة إليسا والمطرب أحمد سعد بحضور 3500 شخص من الجالية المصرية بالولايات المتحدة.

وتضمن الحفل مزاد خيري يشارك فيه عدد من الفنانين ببعض من مقتنياتهم التي ظهروا بها في أعمالهم الفنية لصالح دعم الأسر الاكثر فقرًا في مصر، ومن ضمن النجوم المتبرعين أيضًا في هذا المزاد الفنان كريم عبد العزيز والفنانة إليسا والفنانة لبلبة والفنانة سعاد حسني.