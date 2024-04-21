شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام ومنير ومحمد رمضان وإسعاد يونس ومنه شلبي وهند صبري بعزاء صلاح السعدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص عدد كبير من الفنانين علي تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل صلاح السعدني، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد حيث حضر كل من الفنانة منه شلبي، والفنانة هند صبري، والفنانة إسعاد يونس، والفنان محمد رمضان، والفنان أحمد زاهر، والفنانة مي عمر، عصام عمرو، والفنان مجدي كامل، والفنانة مها أحمد، والفنان مصطفي أبو سريع، والفنانة أنغام، والفنان محمد منير، والفنان عبد العزيز مخيون، والفنان مصطفي أبو سريع، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة ليلي عز العرب، والفنانة مريم الخشت، والفنانة لقاء سويدان،والفنانة داليا مصطفي، والفنان أحمد عبد العزيز، والفنان علي الحجار، والفنان فاروق فلوكس،

وكذلك حضر كل من الفنان يوسف الشريف، والفنان محمد منير، والفنان أيمن عزب، والفنان محمد أبو داوود، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان محمد فراج، والفنان علاء مرسي، والفنان هاني رمزي، والفنان أحمد سلامة، والفنان محمد رياض ، والفنانة بسمة.

‎ورحل الفنان الكبير تاركا إرثاً فنياً كبيراً ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما، الذى قدم فيهما علامات بارزة وأدوار لا تنسى خلال مسيرته الفنية الذى اشتهر فيها بلقب عمدة الدراما المصرية.



‎الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني بدأ التمثيل منذ مسرح الجامعة حيث كان يشارك فى العديد من المسرحيات بمسرح الكلية مكوناً ثنائياً ناجحاً مع صديق عمره الزعيم عادل إمام.



‎شارك الفنان الراحل صلاح السعدنى بالعديد من الأدوار البارزة التي صنعت اسمه، ولكن أحد تلك الأدوار الذى سيظل علامة بارزة هو مسلسل ليالى الحلمية حينما قدم دور العمدة سليمان غانم.



‎ وهو الدور الذى قدمه ببراعة شديدة خاصة مع التطور العمرى للشخصية الذى تطلب منه مجهوداً مضاعفاً لإظهار ملامح الكبر في السن في أجزاء المسلسل الذى صنف بالملحمة الدرامية المميزة.