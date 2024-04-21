شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم بروس ويليس من ابنته وجون ترافولتا في حفل خاص بـ فيلم Pulp Fiction والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام فريق عمل فيلم Pulp Fiction بتكريم النجم العالمى بروس ويليس في حفل لم الشمل احتفالاً بالذكرى الثلاثين للفيلم، حيث اجتمع نجوم الفيلم صامويل جاكسون وأوما ثورمان وجون ترافولتا لحضور عرض هوليوودي لفيلم المخرج العالمى كوينتين تارانتينو الكلاسيكي الذى عرض عام 1994، لكن ويليس، الذي يعاني من الخرف الجبهي الصدغي، لم يحضر.

كانت تولولا ابنة ويليس وزوجته إيما هيمنج ويليس منذ 15 عامًا حاضرتين لتمثيل مشاركة الممثل في الفيلم، الذي لعب فيه دور الملاكم بوتش كوليدج.

من بين أعضاء فريق التمثيل الآخرين الذين حضروا روزانا أركيت، وفيل لامار، وجوليا سويني، وفرانك ويلي، وإريك ستولتز.

وفي غياب ويليس، كرمته ابنته تالولا بارتداء قبعة بيسبول سوداء مطرزة بأحرف بيضاء كلمة "بروس".

وأوضح ترافولتا قائلا:" كان لدي أنا وبروس تاريخ كبير، لقد قدمنا فيلم Look Who’s Talking Together، وحققنا نجاحًا هائلاً فيه، لذلك كنا أقرب من الأصدقاء، وكنا منسجمين مع بعضنا البعض".

وانهى ترافولتا حديثه قائلا:" كان من السهل جدًا أن نكون مع بعضنا البعض ونسترخي، وكانت هناك رعاية حقيقية، وشعرنا بأننا محظوظون لأننا كنا في فيلم خاص جدًا مثل Pulp Fiction".



ابنه بروس ويليس