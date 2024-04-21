شكرا لقرائتكم خبر عن علا الشافعي وكريم فهمي وإياد نصار ومحمد سامي يقدمون واجب العزاء في الراحل صلاح السعدني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم واجب العزاء في الراحل صلاح السعدني عدد كبير من الفنانين والإعلاميين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، حيث حضر كل من الكاتبة الصحفية ورئيس تحرير الخليج 365 علا الشافعي، والفنان إياد نصار، والفنان كريم فهمي، والمخرج محمد سامي، والفنان حمدي الوزير ، والفنانة دنيا عبد العزيز ، والفنانة وفاء عامر، والمخرج خالد جلال، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة مي نور الشريف ، والفنانة عزة لبيب، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان عمر مصطفي متولي ، والفنانة ميرنا جميل ، والإعلامية إنجي علي، والإعلامي طارق علام، والفنانة ملك أحمد زاهر. والفنانة داليا شوقي، والإعلامي محمد الغيطي، والفنانة نادية مصطفي.

‎ورحل الفنان الكبير تاركا إرثاً فنياً كبيراً ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما، الذى قدم فيهما علامات بارزة وأدوار لا تنسى خلال مسيرته الفنية الذى اشتهر فيها بلقب عمدة الدراما المصرية.



‎ الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني بدأ التمثيل منذ مسرح الجامعة حيث كان يشارك فى العديد من المسرحيات بمسرح الكلية مكوناً ثنائياً ناجحاً مع صديق عمره الزعيم عادل إمام.



‎شارك الفنان الراحل صلاح السعدنى بالعديد من الأدوار البارزة التي صنعت اسمه، ولكن أحد تلك الأدوار الذى سيظل علامة بارزة هو مسلسل ليالى الحلمية حينما قدم دور العمدة سليمان غانم.



‎ وهو الدور الذى قدمه ببراعة شديدة خاصة مع التطور العمرى للشخصية الذى تطلب منه مجهوداً مضاعفاً لإظهار ملامح الكبر في السن في أجزاء المسلسل الذى صنف بالملحمة الدرامية المميزة.