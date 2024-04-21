وفاء عامر وإياد نصار وكريم فهمي ومحمد سامي يواسون أحمد السعدني بعزاء والده

ياسر رشاد - القاهرة - قدم كل من الفنان إياد نصار، والفنان كريم فهمي، والمخرج محمد سامي، والفنان حمدي الوزير ، والفنانة دنيا عبد العزيز ، والفنانة وفاء عامر، والمخرج خالد جلال، والفنان إيهاب فهمي، والفنانة مي نور الشريف ، والفنانة عزة لبيب، والفنانة رانيا فريد شوقي، والفنان عمر مصطفي متولي ، والفنانة ميرنا جميل ، والإعلامية إنجي علي، والإعلامي طارق علام، والفنانة ملك أحمد زاهر. والفنانة داليا شوقي، والإعلامي محمد الغيطي، والفنانة نادية مصطفي، واجب العزاء في الراحل صلاح السعدني عدد كبير من الفنانين والإعلاميين بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان حضر الفنان يوسف الشريف منذ قليل عزاء الفنان الراحل صلاح السعدني، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، كما حرص على الحضور كل من الفنان محمد منير، والفنان أيمن عزب، والفنان محمد أبو داوود، والفنانة لقاء الخميسي، والفنان محمد فراج، والفنان علاء مرسي، والفنان هاني رمزي، والفنان أحمد سلامة، والفنان محمد رياض ، والفنانة بسمة.

قدم عدد كبير من الفنانين واجب العزاء في الفنان الراحل صلاح السعدني، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد حيث حضر كل من الفنانة منه شلبي، والفنانة هند صبري، والفنانة إسعاد يونس، والفنان محمد رمضان، والفنان أحمد زاهر، والفنانة مي عمر، عصام عمرو، والفنان مجدي كامل، والفنانة مها أحمد، والفنان مصطفي أبو سريع، والفنانة أنغام، والفنان محمد منير، والفنان عبد العزيز مخيون، والفنان مصطفي أبو سريع، والفنانة دنيا عبد العزيز، والفنانة ليلي عز العرب، والفنانة مريم الخشت، والفنانة لقاء سويدان،والفنانة داليا مصطفي، والفنان أحمد عبد العزيز، والفنان علي الحجار، والفنان فاروق فلوكس،

وحضر عدد كبير من الفنانين عزاء في الراحل صلاح السعدني، والذي أقيم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، منهم الفنان باسم سمرة، وأحمد رزق وخالد زكي، والفنانات نادية الجندي وفردوس عبد الحميد، وهنا الزاهد، والمخرج محمد فاضل، والمخرجة كاملة أبو ذكرى.

‎وكان رحل الفنان الكبير تاركا إرثاً فنياً كبيراً ومسيرة فنية طويلة ما بين الدراما والسينما، الذى قدم فيهما علامات بارزة وأدوار لا تنسى خلال مسيرته الفنية الذى اشتهر فيها بلقب عمدة الدراما المصرية.

‎يشار الى أن الفنان الكبير الراحل صلاح السعدني بدأ التمثيل منذ مسرح الجامعة حيث كان يشارك فى العديد من المسرحيات بمسرح الكلية مكوناً ثنائياً ناجحاً مع صديق عمره الزعيم عادل إمام.

وشارك الفنان الراحل صلاح السعدنى بالعديد من الأدوار البارزة التي صنعت اسمه، ولكن أحد تلك الأدوار الذى سيظل علامة بارزة هو مسلسل ليالى الحلمية حينما قدم دور العمدة سليمان غانم.

‎ وهو الدور الذى قدمه ببراعة شديدة خاصة مع التطور العمرى للشخصية الذى تطلب منه مجهوداً مضاعفاً لإظهار ملامح الكبر في السن في أجزاء المسلسل الذى صنف بالملحمة الدرامية المميزة.

وكان دفن جثمان الفنان صلاح السعدني بمقابر العائلة بطريق الواحات، وذلك وسط حزن كبير من نجوم الفن.



وذلك وسط حضور كبير من نجوم الفن أبرزهم أحمد حلمي ومني زكي وهنادي مهنا ومايان السيد وأحمد فهمي وصلاح عبد الله.

كما حضر كل من سليمان عيد وعلي ربيع والمخرج محمد ياسين والمخرج عمر عبد العزيز والفنان مجدي كامل والفنانة روجينا والفنان أيمن عزب والمخرج رامي إمام ودنيا سمير غانم ورامي رضوان.

وحرص عدد كبير من النجوم على الحضور منهم أحمد السقا وأشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وأحمد رزق وهنادي مهنا ومدحت تيخا، النجمان أحمد حلمي ومني زكي والفنان محمود البزاوي وغادة عادل وهنا الزاهد والاعلامية إنجي علي والمخرج خالد جلال.

معلومات عن صلاح السعدني

صلاح السعدني من مواليد عام 1943 بمحافظة المنوفية، وبعد حصوله على الثانوية العامة التحق بكلية الزراعة، ومع دراسته وحبه للتمثيل بدأ بتقديم عروض مسرحية على خشبة مسرح الجامعة، شاركه بهذه العروض زميله بالدراسة الفنان عادل إمام وتخرجا سوياً وانطلقا في عالم الفن وسلك كل واحد طريقه.

تمتع صلاح السعدني بموهبة كبيرة وقدرة على تقمص شخصيات التي تحمل تركيبة نفسية مختلفة، وخاصة في التليفزيون ومن أبرز أعماله "ولسه بحلم بيوم" ، "وقال البحر " ، "يوميات جاب الله" ، "في قافلة الزمان"، "يوميات نائب في الأرياف "، "ينابيع النهر"، "هذا الرجل "، "قصر الشوق" .

قدم السعدني أيضاً مسلسلات "حلم الجنوبي "، "سنوات الشقاء والحب " ، "أهل الدنيا " ، "شعاع من الأمل" ، "الناس في كفر عسكر" ، "للثروة حسابات أخرى"، "حارة الزعفراني " ، "نقطة نظام "، "الباطنية" ، "بيت الباشا "، "الإخوة الأعداء "، "القاصرات".